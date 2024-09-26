Британія розширила санкції проти судів та організацій, пов'язаних із російським СПГ

Велика Британія ввела санкції проти п'яти суден і двох організацій, пов'язаних із транспортуванням російського СПГ, включно з проєктом "Арктик СПГ 2". Ці заходи спрямовані на скорочення фінансування, яке підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

СПГ відіграє ключову роль в економіці Росії, будучи важливим джерелом доходів для країни. Зокрема, Москва прагне збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%. Однак Великобританія, спільно зі США та Євросоюзом, раніше вже ввела обмеження на проект "Арктик СПГ 2", що змусило його скоротити виробництво.

Нові санкції націлені на компанії і судна, які беруть активну участь у російських енергетичних проєктах, найважливіших для майбутнього виробництва СПГ. Загалом Велика Британія ввела санкції проти 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ. Сьогоднішні заходи стосуються таких суден:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

ПІВНІЧНЕ НЕБО (ІМО 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Також під санкції потрапили оператори цих суден:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор суден PIONEER і ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - оператор судна ПІВНІЧНЕ НЕБО

Згідно з британським законодавством про санкції, перерахованим суднам заборонено доступ до портів Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з низкою інших обмежень, включно з арештом і відмовою в реєстрації.

Санкції проти російського СПГ продовжують залишатися важливим елементом міжнародного тиску на Росію в контексті її агресивних дій в Україні.