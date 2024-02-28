У Британії викрили групу російських шпигунів

Загалом йдеться про чотирьох чоловіків і двох жінок, яких звинувачують у змові з метою шпигунства та "збору інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога", зокрема в період із серпня 2020 року до лютого 2023 року, розповіли в поліції.

У Скотланд-Ярді додали, що цю інформацію нібито збирали з "метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави".

Нещодавно шостому фігуранту, громадянину Болгарії Тіхоміру Іванову Іванчеву, висунули звинувачення у нібито шпигунстві на користь Росії.

Він проживав у Ектоні на заході Лондона. Чоловіка взяли під варту, і він має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у середу. 37-річного фігуранта заарештували 7 лютого в рамках поточного розслідування, яке очолює Антитерористичне командування Метрополитену.

Також зазначається, що його випустили під заставу, а у вівторок висунули звинувачення.

"Шостого підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", - розповів Домінік Мерфі, який очолює відділ боротьби з тероризмом.

Інші обвинувачені - троє чоловіків і дві жінки - звинувачуються в змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року, і раніше з'являлися в Олд-Бейлі.

Це 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова.

Очікується, що суд над ними триватиме чотири місяці. Він має розпочатися у жовтні.

Російські шпигуни в країнах Європи

Нагадаємо, нещодавно у Європейському парламенті ініціювали початок перевірки викладених раніше фактів щодо можливої співпраці депутатки Тетяни Жданок із Федеральною службою безпеки Росії.

Також співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка, який діяв на замовлення російських спецслужб.

20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, у рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.