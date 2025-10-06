У Британії відреагували на заяву Зеленського про їхні деталі у дронах та ракетах РФ

Уряд Великої Британії заявив, що докладає всіх зусиль для припинення експорту британськими компаніями до Росії деталей для виготовлення зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Речник додав, що будь-яка британська компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.

"Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки", - зазначив він.

Речник британського уряду стверджує, що Лондон "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до Росії.

Заява Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва.

Йдеться про компанії зі США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

Зеленський уточнив, що у запущених ударних дронах було приблизно 100 688 іноземних компонентів, в "Іскандерах", - близько 1500, у "Кинджалах" - 192, а у - Калібрах" - 405.

"Компанії у Сполучених Штатах виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет", - сказав президент.

Він також наголосив, що щонайменше 50 одиниць мікроелектроніки в кожному "Шахеді" виготовляються в Китаї та на Тайвані.

Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, мікрокомп’ютери для контролю польоту - у Великій Британії, оптоізолятори для крилатих ракет - у Японії, а комутаційні роз’єми - у Німеччині.

Крім того, Росія використовує процесори з Нідерландів і сервоприводи та підшипники, виготовлені у Республіці Корея.