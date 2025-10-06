В Британии отреагировали на заявление Зеленского об их деталях в дронах и ракетах РФ

Правительство Великобритании заявило, что прилагает все усилия для прекращения экспорта британскими компаниями в Россию деталей для изготовления оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Спикер добавил, что любая британская компания, которая будет уличена в совершении такого правонарушения, может быть привлечена к уголовной ответственности или подвергнуться значительным финансовым санкциям.

"Мы запретили экспорт тысяч товаров в Россию, в том числе все боевые средства, о которых нам сообщила Украина, и вместе с нашими международными партнерами ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо применялся к большой экономике", - отметил он.

Представитель британского правительства утверждает, что Лондон "чрезвычайно серьезно" относится к сообщениям об экспорте своих товаров в Россию.

Заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства.

Речь идет о компаниях из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Зеленский уточнил, что в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 иностранных компонентов, в "Искандерах" - около 1500, в "Кинжалах" - 192, а в "Калибрах" - 405.

"Компании в Соединенных Штатах изготавливают конверторы для ракет Х-101 и дронов Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "Кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет", - сказал президент.

Он также отметил, что не менее 50 единиц микроэлектроники в каждом "Шахеде" изготавливаются в Китае и на Тайване.

Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, микрокомпьютеры для контроля полета - в Великобритании, оптоизоляторы для крылатых ракет - в Японии, а коммутационные разъемы - в Германии.

Кроме того, Россия использует процессоры из Нидерландов и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея.