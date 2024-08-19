У Британії відповіли на слова Зеленського про сповільнення допомоги Україні

"Прем'єр-міністр Британії залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України. З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона є непохитною", - сказала речниця Стармера.

Однак за її словами, позиція британського уряду щодо використання Україною ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow не змінилася.

Що передувало

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась.

Мова була про дозвіл використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Варто зауважити, що ракети Україні отримує від трьох країн - Британії, Франції та США.