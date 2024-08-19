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В Британии ответили на слова Зеленского о замедлении помощи Украине

Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Британское правительство подтвердило неизменную поддержку Украины в ответ на замечания президента Владимира Зеленского о замедлении британского лидерства

Об этом заявил в понедельник спикер премьер-министра Кира Стармера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Премьер-министр Британии остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины. С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непоколебима", - сказала спикера Стармера.

Однако по ее словам, позиция британского правительства по использованию Украиной ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow не изменилась.

Что предшествовало

В эти выходные президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации Британия демонстрировала настоящее лидерство в поддержке для Киева. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась.

Речь шла о разрешении использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. Следует заметить, что ракеты Украины получает от трех стран – Британии, Франции и США.

 

Следует отметить, что СМИ распространили информацию о том, что якобы Соединенные Штаты Америки уже больше месяца не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России. Однако Великобритания может позволить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак.

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