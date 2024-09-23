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У Британії відповіли, чи змінилася їх позиція щодо ударів Storm Shadow углиб Росії

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великої Британії не змінив своєї позиції з питання застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії.

Про це заявила речниця прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми залишаємося в постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції. Як ви можете очікувати, на ГА ООН ми зосередимося на низці питань, включно з постійною підтримкою України в її захисті від російської агресії, а також припиненням вогню в Газі та деескалацією напруженості в Лівані та іншими", - заявила вона.

Коментуючи використання ракет Storm Shadow, речниця наголосила, що позиція Великої Британії залишається незмінною. 

"Коли справа доходить до цього, наша позиція залишається незмінною. Наші поточні обговорення щодо України не стосуються одного конкретного виду військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну у вирішальний період протягом наступних кількох місяців і в міру того, як ми вступаємо в зиму", - зазначила вона.

Удари вглиб Росії

Останнім часом союзники України знову обговорюють можливість зняття обмежень на використання українськими Збройними силами наданої їм зброї для ударів територією Росії.

Видання The Guardian повідомило, що США та Британія нібито вже ухвалили таке рішення, проте поки що не оголосили його публічно. Офіційних підтверджень цих відомостей зараз немає.

Своєю чергою, "Голос Америки" повідомив, що президент США Джо Байден не скасовував обмежень для України на удари по території Росії. У цей час Великобританія веде з Білим домом "делікатні" переговори з цього питання.

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