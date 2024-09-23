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В Британии ответили, изменилась ли их позиция по ударам Storm Shadow вглубь России

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании не изменило своей позиции по вопросу применения украинскими военными ракеты Storm Shadow для ударов по России.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать, на ГА ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане и другие", - заявила она.

Комментируя использование ракет Storm Shadow, пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Великобритании остается неизменной. 

"Когда дело доходит до этого, наша позиция остается неизменной. Наши текущие обсуждения по Украине не касаются одного конкретного вида военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в решающий период в течение следующих нескольких месяцев и по мере того, как мы вступаем в зиму", - отметила она.

Удары вглубь России

В последнее время союзники Украины вновь обсуждают возможность снятия ограничений на использование украинскими Вооруженными силами предоставленного им оружия для ударов по территории России.

Издание The Guardian сообщило, что США и Британия якобы уже приняли такое решение, однако пока не объявили его публично. Официальных подтверждений этих сведений на данный момент нет.

В свою очередь "Голос Америки" сообщил, что президент США Джо Байден не отменял ограничений для Украины на удары по территории России. В это время Великобритания ведет с Белым домом "деликатные" переговоры по этому вопросу.

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