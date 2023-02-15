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У Британії сумніваються в передачі винищувачів Україні в найближчі місяці чи роки

Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Британії не впевнені, що в найближчі кілька місяців чи навіть років обов’язково передадуть винищувачі Україні. Наразі союзникам слід зосередитися на питанні посилення наземного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса в ефірі ВВС.

За його словами, якщо уряд відправить Україні винищувачі, то нібито він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС, що "не можливо під час війни".

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі, тому що це дуже різні системи озброєння, ніж, ви знаєте, ручні протитанкові ракети. Ці літаки мають не тільки величезні труднощі, знаєте, ви просто не можете навчитися літати за тиждень або два, це займе багато часу", - заявив Воллес.

При цьому він зазначив, що союзники продовжують підтримувати Україну у її боротьбі.

"Ми повинні планувати не лише боротьбу на цей момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - сказав Воллес.

Він додав, наразі питання зосереджені на тому, як допомогти Україні унеможливити просування Росії.

Нагадаємо, тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, його країна готова обговорювати постачання винищувачів Україні, але за кілька місяців.

Додамо, раніше ми писали про те, що союзники України поки не мають оголошень про можливі постачання винищувачів.

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