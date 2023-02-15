В Британии сомневаются в передаче истребителей Украине в ближайшие месяцы или годы

По его словам, если правительство отправит Украине истребители, то якобы оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС, что "невозможно во время войны".

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители, потому что это очень разные системы вооружения, чем, вы знаете, ручные противотанковые ракеты. Эти самолеты имеют не только огромные трудности, знаете, вы просто не можете научиться летать через неделю или две, это займет много времени", - заявил Уоллес.

При этом он отметил, что союзники по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с долгосрочной устойчивостью", - сказал Воллес.

Он добавил, что вопросы сосредоточены на том, как помочь Украине сделать невозможным продвижение России.

Напомним, тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готова обсуждать поставки истребителей Украине, но через несколько месяцев.

Добавим, раньше мы писали о том, что союзники Украины пока не имеют объявлений о возможных поставках истребителей.

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