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У Британії суд видав ордер на арешт екс-дружини російського олігарха: у чому звинувачують

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Понеділок 24 квітня 2023 04:40
У Британії суд видав ордер на арешт екс-дружини російського олігарха: у чому звинувачують Фото: у Британії суд видав ордер на арешт екс-дружини російського олігарха (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Високий суд Лондона видав ордер на арешт екс-дружини російського олігарха Аркадія Ротенберга Наталю. Рішення пов'язане з тим, що вона не прийшла до суду з розгляду позову юридичної фірми Candey.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Суддя Ендрю Річі раніше засудив її на три тижні в'язниці. Вона мала можливість уникнути ув'язнення при явці до суду, але цього не сталося. Представники Candey у суді стверджували, що відповідачка ігнорує приписи суду та спроби компанії зв'язатися з нею.

Candey намагається стягнути 11,5 тисяч фунтів стерлінгів. Стверджується, що відповідачка не виплатила їх, відмовившись від послуг юристів, які представляли її інтереси під час розлучення. Суд спочатку став на бік дружини, але під час повторного розгляду адвокатам не вдалося довести, що зареєстрована на офшорну компанію нерухомість належить російському олігарху.

Як зазначає The Telegraph, у 2022 році у Наталії Ротенберг було конфісковано її квартиру в Лондоні вартістю 8,7 млн фунтів стерлінгів за відсутність платежів з іпотеки.

Раніше ми писали, що Україна хоче конфіскувати майно, яке належить чотирьом російським олігархам. Серед них є причетні до незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи російського підприємця у вигляді контрольного пакету санкцій одного з українських банків.

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