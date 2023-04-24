У Британії суд видав ордер на арешт екс-дружини російського олігарха: у чому звинувачують

Високий суд Лондона видав ордер на арешт екс-дружини російського олігарха Аркадія Ротенберга Наталю. Рішення пов'язане з тим, що вона не прийшла до суду з розгляду позову юридичної фірми Candey.

Суддя Ендрю Річі раніше засудив її на три тижні в'язниці. Вона мала можливість уникнути ув'язнення при явці до суду, але цього не сталося. Представники Candey у суді стверджували, що відповідачка ігнорує приписи суду та спроби компанії зв'язатися з нею.

Candey намагається стягнути 11,5 тисяч фунтів стерлінгів. Стверджується, що відповідачка не виплатила їх, відмовившись від послуг юристів, які представляли її інтереси під час розлучення. Суд спочатку став на бік дружини, але під час повторного розгляду адвокатам не вдалося довести, що зареєстрована на офшорну компанію нерухомість належить російському олігарху.

Як зазначає The Telegraph, у 2022 році у Наталії Ротенберг було конфісковано її квартиру в Лондоні вартістю 8,7 млн фунтів стерлінгів за відсутність платежів з іпотеки.