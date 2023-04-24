В Британии суд выдал ордер на арест экс-жены российского олигарха: в чем обвиняют

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест экс-жены российского олигарха Аркадия Ротенберга Наталью. Решение связано с тем, что она не явилась в суд по рассмотрению иска юридической фирмы Candey.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Судья Эндрю Ричи ранее приговорил ее к трем неделям тюрьмы. У нее была возможность избежать заключения при явке в суд, но этого не произошло. Представители Candey в суде утверждали, что ответчица игнорирует предписания суда и попытки компании связаться с ней.

Candey пытается взыскать 11,5 тысячи фунтов стерлингов. Утверждается, что ответчица не выплатила их, отказавшись от услуг юристов, которые представляли ее интересы при разводе. Суд изначально встал на сторону жены, но при повторном рассмотрении адвокатам не удалось доказать, что зарегистрированная на офшорную компанию недвижимость принадлежит российскому олигарху.

Как отмечает The Telegraph, в 2022 году у Наталии Ротенберг была конфискована ее квартира в Лондоне стоимостью 8,7 млн фунтов стерлингов за отсутствие платежей по ипотеке.