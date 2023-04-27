У Британії створили компанію на ім'я підсанкційного гауляйтера Сальдо, - The Gardian

У Великій Британії відкрили компанію на ім'я російського гауляйтера Володимира Сальдо, незважаючи на те, що він перебуває під санкціями Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian .

Видання зазначає, що компанію створили в листопаді минулого року, тобто за п'ять місяців після того, як Сальдо був внесений до санкційного списку Британії.

У червні 2022 року уряд Британії заморозив усі британські активи, що належать Сальдо, і заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його в "просуванні політики і дій, які дестабілізують Україну і підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України".

Проте з листопада 2022 року він значиться власником британської компанії Grainholding Ltd з адресою в районі Хаттон Гарден у центрі Лондона.

У документах компанії йдеться про те, що капітал Grainholding становить 1 млн фунтів стерлінгів, причому половина акцій належить Сальдо, а решта - іншому українцю.

Сальдо Володимир Васильович

Колишній мер Херсона, екс-нардеп Верховної ради та депутат Херсонської міськради. Після окупації Херсона російськими військами під час вторгнення перейшов на бік окупантів. Вже у червні заявляв, що отримав громадянство РФ.

У жовтні 2022 року став "т.в.о. губернатора Херсонської області".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мін'юст України хоче конфіскувати активи колаборанта Сальдо.

Зазначимо, що СБУ повідомила про нову підозру гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо та ще семи колаборантам через сприяння передачі РФ ресурсів "Укрпошти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.