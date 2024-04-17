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У Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

Ілюстративне фото: на заводі BAE Systems стався вибух 17 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вибух стався на заводі компанії BAE Systems, який знаходиться у місті Гласкод, графство Монмутшир, у Великобратинії. Там відбувається заповнення артилерійських снарядів вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, вибух стався у віддаленій частині об’єкта, у тій частині, де артилерійські снаряди заповнюють вибуховою речовиною.

Вибух стався близько 10:49 за місцевим часом та наразі. У компанії повідомили, що ситуація є контрольованою, а серед персоналу постраждалих немає.

Відомо, що на підприємстві у Гласкод працює понад 500 людей.

Варто зауважити, що раніше BAE Systems повідомляла, що може увосьмеро збільшити виробництво артилерійських боєприпасів та створить власний резерв 155-мм снарядів.

Нагадаємо, у січні цього року на оборонному заводі в Азербайджані стався вибух, внаслідок інциденту постраждали три людини.

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Вибух