В Британии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

По предварительным данным, взрыв произошел в отдаленной части объекта, в той части, где артиллерийские снаряды заполняют взрывчатым веществом.

Взрыв произошел около 10:49 по местному времени и сейчас. В компании сообщили, что ситуация контролируема, а среди персонала пострадавших нет.

Известно, что на предприятии в Гласкоде работает более 500 человек.

Стоит отметить, что ранее BAE Systems сообщала, что может в 8 раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов и создаст собственный резерв 155-мм снарядов.

Напомним, в январе этого года на оборонном заводе в Азербайджане произошел взрыв, в результате инцидента пострадали три человека.

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