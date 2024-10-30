ua en ru
Ср, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Британії сталася пожежа на заводі BAE Systems, де будують атомні підводні човни

Барроу-ін-Фернесс, Середа 30 жовтня 2024 11:43
UA EN RU
У Британії сталася пожежа на заводі BAE Systems, де будують атомні підводні човни Фото: у Британії сталася пожежа на корабельні BAE Systems (wikiwand com Devonshire_Dock_Hall)
Автор: Наталія Юрченко

У Великій Британії сталася пожежа на заводі виробника озброєнь BAE Systems. Горіла корабельня, де будують атомні підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У ніч на 30 жовтня у британському місті Барроу-ін-Фернесс, як повідомляють ЗМІ, стався "значна пожежа" на корабельні Devonshire Dock Hall (DDH).

Завод належить одному з найбільших у світі виробників озброєнь BAE Systems. На підприємстві будують атомні підводні човни.

За словами місцевої поліції, всі, хто перебував на заводі, евакуювали. Двох працівників госпіталізували, вони отруїлися продуктами горіння.

Місцевим жителям порекомендували не відкривати вікна і за можливості менше перебувати на вулиці. При цьому поліція зазначає, що ядерної загрози немає.

Що відомо про DDH

Корабельня DDH виробляє атомні підводні човни для британського флоту та є другим за розмірами суднобудівним комплексом такого типу в Європі.

BAE Systems - це один з найбільших у світі виробників озброєння. Компанія також випускає танки Challenger, гаубиці М777, винищувачі, бойові броньовані машини та інше озброєння. Продукцію BAE Systems отримують і українські захисники.

У 2023 році BAE Systems заявила, що відкриє представництво в Україні та локалізує виробництво зброї.

Цього року у квітні на заводі компанії BAE Systems в Уельсі сталася пожежа. На підприємстві виготовляли боєприпаси. ЗМІ припустили, що це могла бути диверсія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Пожежа
NEWS
Як виглядає пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка у Києві: фото, відео
Як виглядає пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка у Києві: фото, відео
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна