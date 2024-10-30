ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии произошел пожар на заводе BAE Systems, где строят атомные подлодки

Барроу-ин-Фернесс, Среда 30 октября 2024 11:43
UA EN RU
В Британии произошел пожар на заводе BAE Systems, где строят атомные подлодки Фото: в Британии произошел пожар на верфи BAE Systems (wikiwand com Devonshire_Dock_Hall)
Автор: Наталья Юрченко

В Великобритании произошел пожар на заводе производителя вооружений BAE Systems. Горела верфь, где строят атомные подлодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В ночь на 30 октября в британском городе Барроу-ин-Фернесс, как сообщают СМИ, произошел "значительный пожар" на верфи Devonshire Dock Hall (DDH).

Завод принадлежит одному из крупнейших в мире изготовителей вооружений BAE Systems. На предприятии строят атомные подлодки.

По словам местной полиции, все находившиеся на заводе эвакуировали. Двух работников госпитализировали, они отравились продуктами горения.

Местным жителям порекомендовали не открывать окна и по возможности меньше находиться на улице. При этом полиция отмечает, что ядерной угрозы нет.

Что известно о DDH

Верфь DDH производит атомные подлодки для британского флота и является вторым по размерам судостроительным комплексом такого типа в Европе.

BAE Systems - это один из крупнейших в мире производителей вооружения. Компания также производит танки Challenger, гаубицы М777, истребители, боевые бронированные машины и другое вооружение. Продукцию BAE Systems получают и украинские защитники.

В 2023 году BAE Systems заявила, что откроет представительство в Украине и локализует производство оружия.

В апреле этого года на заводе компании BAE Systems в Уэльсе произошел пожар. На предприятии производили боеприпасы. СМИ допустили, что это могла быть диверсия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Пожар
NEWS
Как выглядит поврежденная в результате атаки многоэтажка в Киеве: фото, видео
Как выглядит поврежденная в результате атаки многоэтажка в Киеве: фото, видео
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война