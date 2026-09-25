В Британії скоротить виплати за розміщення біженців з України, - The Guardian

За інформацією видання, уряд Великобританії ухвалив рішення зменшити щомісячні виплати "подяки" родинам, які приймають українських біженців, з 350 до 100 фунтів стерлінгів.

Крім того, скорочуються і внески для місцевих органів влади на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією програми - з 5900 до 3300 фунтів стерлінгів. Зміни мають набути чинності з 1 січня 2027 року.

Як альтернативу британська влада пропонує господаркам і господарям переходити на статус орендодавців і стягувати з біженців орендну плату.

У британському Міністерстві житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування пояснили, що такі кроки пов'язані з трансформацією програми з надзвичайного реагування на більш усталену систему.

"Відданість Великої Британії підтримці українців залишається непохитною, і програма Homes for Ukraine залишається відкритою. Ці зміни покликані забезпечити довгострокове майбутнє схеми, зберігаючи при цьому підтримку спонсорів, гостей та рад", - заявив речник відомства.

Водночас самі українці та приймаючі сторони занепокоєні.

Для багатьох біженців, особливо похилого віку або з проблемами зі здоров'ям, втрата безкоштовного житла створює ризик залишитися без даху над головою, адже вони не мають змоги самостійно оплачувати оренду.

Схему Homes for Ukraine запустили після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

За цей час вона надала підтримку 181 000 з 234 000 українців, які шукали притулку у Великій Британії. Загалом на реалізацію ініціативи британський уряд спрямував понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів.