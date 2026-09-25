В Британии сократит выплаты за размещение беженцев из Украины, - The Guardian

Великобритания сократит финансирование программы поддержки Homes for Ukraine на 70%, что приведет к существенному уменьшению ежемесячных выплат спонсоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По информации издания, правительство Великобритании приняло решение уменьшить ежемесячные выплаты "благодарности" семьям, принимающим украинских беженцев, с 350 до 100 фунтов стерлингов.
Кроме того, сокращаются и взносы для местных органов власти на покрытие расходов, связанных с реализацией программы - с 5900 до 3300 фунтов стерлингов. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.
В качестве альтернативы британские власти предлагают хозяйкам и хозяевам переходить на статус арендодателей и взимать с беженцев арендную плату.
В британском Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления объяснили, что такие шаги связаны с трансформацией программы по чрезвычайному реагированию на более устоявшуюся систему.
"Преданность Великобритании поддержке украинцев остается непоколебимой, и программа Homes for Ukraine остается открытой. Эти изменения призваны обеспечить долгосрочное будущее схемы, сохраняя при этом поддержку спонсоров, гостей и советов", - заявил представитель ведомства.
В то же время, сами украинцы и принимающие стороны обеспокоены.
Для многих беженцев, особенно пожилых людей или с проблемами со здоровьем, потеря бесплатного жилья создает риск остаться без крова, ведь они не имеют возможности самостоятельно оплачивать аренду.
Схема Homes for Ukraine была запущена после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
За это время она оказала поддержку 181 000 из 234 000 украинцев, искавших убежища в Великобритании. В общей сложности на реализацию инициативы британское правительство направило более 1,81 млрд фунтов стерлингов.
Напомним, в последнее время в европейских странах изменяются условия и правила пребывания украинских беженцев.
В частности, количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось примерно на 40 тысяч человек.
Посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил, что украинцы теряют статус PESEL UKR из-за изменения польского законодательства (в частности, перехода на карту CUKR) и общей неблагоприятной атмосферы, однако это не означает автоматического выезда из страны.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что украинкам в ЕС советуют иметь подтверждение пересечения границы.
Официальные штампы или справка от ГНСУ необходимы во избежание требований предоставлять дополнительные документы (включая военно-учетные) при первичном оформлении временной защиты в странах Евросоюза.