В Британии сократит выплаты за размещение беженцев из Украины, - The Guardian

По информации издания, правительство Великобритании приняло решение уменьшить ежемесячные выплаты "благодарности" семьям, принимающим украинских беженцев, с 350 до 100 фунтов стерлингов.

Кроме того, сокращаются и взносы для местных органов власти на покрытие расходов, связанных с реализацией программы - с 5900 до 3300 фунтов стерлингов. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

В качестве альтернативы британские власти предлагают хозяйкам и хозяевам переходить на статус арендодателей и взимать с беженцев арендную плату.

В британском Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления объяснили, что такие шаги связаны с трансформацией программы по чрезвычайному реагированию на более устоявшуюся систему.

"Преданность Великобритании поддержке украинцев остается непоколебимой, и программа Homes for Ukraine остается открытой. Эти изменения призваны обеспечить долгосрочное будущее схемы, сохраняя при этом поддержку спонсоров, гостей и советов", - заявил представитель ведомства.

В то же время, сами украинцы и принимающие стороны обеспокоены.

Для многих беженцев, особенно пожилых людей или с проблемами со здоровьем, потеря бесплатного жилья создает риск остаться без крова, ведь они не имеют возможности самостоятельно оплачивать аренду.

Схема Homes for Ukraine была запущена после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

За это время она оказала поддержку 181 000 из 234 000 украинцев, искавших убежища в Великобритании. В общей сложности на реализацию инициативы британское правительство направило более 1,81 млрд фунтов стерлингов.