У Британії розслідують причетність університетів до створення іранських БПЛА

Уряд Британії розслідує зв'язки британських університетів з Іраном у створенні безпілотників та інших технологій подвійного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Повідомляється, що парламент влаштував допит прем'єр-міністру Ріші Сунаку з приводу відповідного матеріалу в газеті Jewish Chronicle, опублікованому на початку цього місяця.

"Ми серйозно ставимося до всіх звинувачень у порушенні експортного контролю, і, наскільки розумію, посадовці Міністерства бізнесу та торгівлі зараз вивчають звинувачення, сформульовані в нещодавній публікації в пресі", - заявив британський прем'єр.

Британські університети, про які йдеться у публікації, запевняють, що дотримуються юридичних та академічних зобов'язань у своїй міжнародній співпраці.

За даними газети, щонайменше 11 британських університетів, у тому числі Кембриджський, Кренфілд, Глазго та Імперський коледж Лондона беруть участь у дослідженнях з Іраном, які можуть бути використані у військових цілях.

Посилаючись на аналіз наукових статей, газета зазначає, що в одному з проектів, що фінансуються Іраном, британські дослідники працювали над поліпшенням висоти, швидкості та дальності польоту безпілотників.

Росія застосовує іранські дрони у війні проти України

Російська армія регулярно використовує безпілотники іранського виробництва для ударів по території України. За даними британської розвідки, РФ отримувала невеликі партії іранських БПЛА повітряним транспортом, а тепер перейшла до більших обсягів за допомогою кораблів, які прямують з Ірану через Каспійське море.

The Wall Street Journal повідомило, що Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, які Росія застосовує проти України.