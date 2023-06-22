В Британии расследуют причастность университетов к созданию иранских БПЛА

Правительство Британии расследует связи британских университетов с Ираном в создании беспилотников и ряда других технологий двойного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Сообщается, что парламент устроил в среду допрос премьер-министру Риши Сунаку по поводу соответствующего материала в газете Jewish Chronicle, опубликованном в начале этого месяца.

"Мы серьезно относимся ко всем обвинениям в нарушении экспортного контроля, и, насколько понимаю, должностные лица Министерства по бизнесу и торговле сейчас изучают обвинения, сформулированные в недавней публикации в прессе", – заявил британский премьер.

Британские университеты, о которых идет речь в публикации, уверяют, что придерживаются юридических и академических обязательств в своем международном сотрудничестве.

По данным газеты, по меньшей мере 11 британских университетов, в том числе Кембриджский, Кренфилд, Глазго и Имперский колледж Лондона принимают участие в исследованиях с Ираном, которые могут быть использованы в военных целях.

Ссылаясь на анализ научных статей, газета отмечает, что в одном из финансируемых Ираном проектов британские исследователи работали над улучшением высоты, скорости и дальности полета беспилотников.

Россия применяет иранские дроны в войне против Украины

Российская армия регулярно использует беспилотники иранского производства для ударов по территории Украины. По данным британской разведки, РФ получала небольшие партии иранских БПЛА воздушным транспортом, а теперь перешла к большим объемам с помощью кораблей, следующих из Ирана через Каспийское море.

The Wall Street Journal сообщило, что Китай поставляет Ирану детали для производства дронов, которые Россия применяет против Украины.