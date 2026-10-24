У Британії розповіли, хто вмовляв Трампа відновити роботу Starlink для України

Тема відновлення повноцінного доступу України до Starlink стала першою, яку 23 жовтня обговорили британський лідер і глава Білого дому.

"Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна повинна мати повноцінний доступ до мережі Starlink, аби й надалі захищатися від повномасштабного російського вторгнення", - йдеться у заяві.

Також Бернем відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на залучення російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

За підсумками розмови сторони домовилися взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб зупинити кровопролиття.

Що важливо розуміти, сам Трамп, коментуючи розмову з Бернемом, не згадав про Україну.

Напередодні американський президент заявив, що готовий поговорити з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо Україна зіткнулася з проблемами у роботі Starlink.

Видання The Wall Street Journal 22 жовтня повідомило, що Трамп телефонував Маску з проханням скасувати обмеження. Однак сам президент США не став підтверджувати чи спростовувати, що контактував із власником SpaceX.