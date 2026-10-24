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У Британії розповіли, хто вмовляв Трампа відновити роботу Starlink для України

16:55 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Британський прем'єр-міністр Енді Бернем особисто намагався домовитися з президентом США Дональдом Трампом про відновлення повноцінної роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

Тема відновлення повноцінного доступу України до Starlink стала першою, яку 23 жовтня обговорили британський лідер і глава Білого дому.

"Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна повинна мати повноцінний доступ до мережі Starlink, аби й надалі захищатися від повномасштабного російського вторгнення", - йдеться у заяві.

Також Бернем відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на залучення російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

За підсумками розмови сторони домовилися взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб зупинити кровопролиття.

Що важливо розуміти, сам Трамп, коментуючи розмову з Бернемом, не згадав про Україну.

Напередодні американський президент заявив, що готовий поговорити з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо Україна зіткнулася з проблемами у роботі Starlink.

Видання The Wall Street Journal 22 жовтня повідомило, що Трамп телефонував Маску з проханням скасувати обмеження. Однак сам президент США не став підтверджувати чи спростовувати, що контактував із власником SpaceX.

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Сполучені Штати АмерикиStarlinkВійна Росії проти УкраїниДональд ТрампЕнді Бернем