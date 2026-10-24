У Британії розповіли, хто вмовляв Трампа відновити роботу Starlink для України
Британський прем'єр-міністр Енді Бернем особисто намагався домовитися з президентом США Дональдом Трампом про відновлення повноцінної роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Великої Британії.
Тема відновлення повноцінного доступу України до Starlink стала першою, яку 23 жовтня обговорили британський лідер і глава Білого дому.
"Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна повинна мати повноцінний доступ до мережі Starlink, аби й надалі захищатися від повномасштабного російського вторгнення", - йдеться у заяві.
Також Бернем відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на залучення російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.
За підсумками розмови сторони домовилися взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб зупинити кровопролиття.
Що важливо розуміти, сам Трамп, коментуючи розмову з Бернемом, не згадав про Україну.
Напередодні американський президент заявив, що готовий поговорити з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо Україна зіткнулася з проблемами у роботі Starlink.
Видання The Wall Street Journal 22 жовтня повідомило, що Трамп телефонував Маску з проханням скасувати обмеження. Однак сам президент США не став підтверджувати чи спростовувати, що контактував із власником SpaceX.
Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що зв'язок Starlink на полі бою відновився до потрібної швидкості.
Цього ж дня Міністерство оборони України заявило про відновлення швидкості військового Starlink до понад 400 км/год.
Також стало відомо, що американська влада багато років поспіль просила Ілон Маска змінювати роботу Starlink в різних країнах.