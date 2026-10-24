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В Британии рассказали, кто уговаривал Трампа возобновить работу Starlink для Украины

16:55 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Британии рассказали, кто уговаривал Трампа возобновить работу Starlink для Украины Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Британский премьер-министр Энди Бернем лично пытался договориться с президентом США Дональдом Трампом о возобновлении полноценной работы системы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Тема восстановления полноценного доступа Украины к Starlink стала первой, которую 23 октября обсудили британский лидер и глава Белого дома.

"Премьер-министр подчеркнул, что Украина должна иметь полноценный доступ к сети Starlink, чтобы и дальше защищаться от полномасштабного российского вторжения", - говорится в заявлении.

Также Бернем отметил усилия президента США Дональда Трампа, направленные на вовлечение российского диктатора Владимира Путина в переговоры.

По итогам разговора стороны договорились взаимодействовать с международными партнерами, чтобы остановить кровопролитие.

При этом сам Трамп, комментируя разговор с Бернемом, не упомянул об Украине.

Накануне американский президент заявил, что готов поговорить с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины возникли проблемы с доступом к Starlink.

Издание The Wall Street Journal 22 октября сообщило, что Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения. Однако сам президент США не стал подтверждать или опровергать, что связывался с владельцем SpaceX.

Напомним, 24 октября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что связь Starlink на поле боя возобновилась до нужной скорости.

В этот же день Министерство обороны Украины заявило о возобновлении скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч.

Также стало известно, что американские власти много лет подряд просили Илон Маска менять работу Starlink в разных странах.

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