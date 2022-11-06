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У Британії розкрили, на кого Кремль хоче повісити провали на війні в Україні

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Київ, Неділя 06 листопада 2022 09:56
У Британії розкрили, на кого Кремль хоче повісити провали на війні в Україні Фото: у Британії розкрили, на кого Кремль хоче повісити провали на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Звільненнями в командуванні армії Росії Кремль намагається перекласти провину за поразки у війні проти України. Цьому можуть свідчити чергові перестановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міністерства оборони Великобританії.

Так, 3 листопада 2022 року генерал-майора Олександра Лінькова було призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача ЦВО РФ.

Зокрема, Ліньков змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

"Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року", - повідомляють у британській розвідці.

У Міноборони Британії нагадують, що Лапіна широко критикували за "низьку результативність на полі бою в Україні". А саме лдер Чечні Рамзан Кадиров і глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

"Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни", - припускають у розвідці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кадиров розкритикував Лапіна за відступ з Лимана (Донецька область). Він також назвав генерала "бездарем".

Додамо, за даними The Washington Post, тим часом Пригожин погодився з Кадировим і назвав російських воєначальників "шматками сміття".

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