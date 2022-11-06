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В Британии раскрыли, на кого Кремль хочет повесить провалы на войне в Украине

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Киев, Воскресенье 06 ноября 2022 09:56
В Британии раскрыли, на кого Кремль хочет повесить провалы на войне в Украине Фото: в Британии раскрыли, на кого Кремль хочет повесить провалы на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Увольнениями в командовании армии России Кремль пытается переложить вину за поражения в войне против Украины. Этому могут свидетельствовать очередные перестановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Великобритании.

Так, 3 ноября 2022 года генерал-майор Александр Линьков был назначен временно исполняющим обязанности командующего ЦПО РФ.

В частности, Линьков сменил генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен с должности в конце октября 2022 года.

"Если подтвердится, это станет результатом серии увольнений старшего российского военного командования с начала вторжения в феврале 2022 года. Командующие Восточным, Южным и Западным военными округами были заменены в начале этого года", - сообщают в британской разведке.

В Минобороны Британии напоминают, что Лапина широко критиковали за "низкую результативность на поле боя в Украине". А именно лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи в достижении российских целей на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка изолировать и отвести вину от российского высшего руководства внутри страны", - предполагают в разведке.

Напомним, ранее стало известно, что Кадыров подверг критике Лапина за отступление из Лимана (Донецкая область). Он также назвал генерала "бездарем".

По данным The Washington Post, Пригожин согласился с Кадыровым и назвал российских военачальников "кусками мусора".

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