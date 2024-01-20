Байден обговорив із прем'єром Ізраїлю створення держави для палестинців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джо Байден поговорив з Біньяміном Нетаньяху вперше майже за місяць, повідомили в Білому домі, зазначивши, що обговорення були зосереджені на ударах Ізраїлю по Газі.

Виступаючи перед журналістами, Байден сказав, що Нетаньяху не проти всіх рішень про створення двох держав, і існує низка можливих варіантів, зазначивши, що деякі члени Організації Об'єднаних Націй не мають збройних сил.

Нетаньяху заявив на прес-конференції, що він заперечує будь-яку палестинську державність, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

"Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова", - сказав він.

Журналісти запитали президента США Джо Байдена, чи змінить він умови надання допомоги Ізраїлю після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не підтримує створення двох держав.

"Я думаю, ми зможемо щось придумати... Я думаю, є способи, якими це могло б спрацювати", - сказав президент США.

За словами Білого дому, Байден і Нетаньяху обговорили, як забезпечити безпеку і звільнення заручників, що залишилися, утримуваних ХАМАСом. Вони також обговорили перехід Ізраїлю до цілеспрямованіших операцій у Газі, щоб забезпечити надходження гуманітарної допомоги.

Байден, як і раніше, рішуче підтримує Ізраїль у його війні проти ХАМАСА, але він також хоче зменшити кількість смертей серед палестинців.

"Президент також обговорив своє бачення міцнішого миру та безпеки для Ізраїлю, повністю інтегрованого в регіон, та рішення про дві держави з гарантованою безпекою Ізраїлю", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками дзвінка.

Підтримка США Ізраїлю

Раніше Держдепартамент США схвалив продаж 155 мм артилерійських снарядів та обладнання для Ізраїлю без розгляду Конгресом.

Крім того, США підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які захистять країну від ракетних ударів бойовиків ХАМАСу.