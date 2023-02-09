В Британії припустили, що навчання українських пілотів почнуться після війни

Сьогодні,9 лютого, під час спільної британсько-італійської прес-конференції міністр оборони Британії припустив, що навчання українських пілотів почнуться після завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці.
Також РБК-Україна писало про те, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки.
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