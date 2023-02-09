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В Британии предположили, что учения украинских пилотов начнутся после войны

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 февраля, во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности.

Также РБК-Украина писала о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки.

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