В Британии предположили, что учения украинских пилотов начнутся после войны

Сегодня, 9 февраля, во время совместной британско-итальянской пресс-конференции министр обороны Британии предположил, что учения украинских пилотов начнутся после завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности.
Также РБК-Украина писала о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки.
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