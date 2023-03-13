У Британії пов'язали свою безпеку з результатом війни в Україні

У звіті наголошується, що "найгострішою загрозою" для країни продовжує залишатися Росія.

"Змінилося те, що наша колективна безпека тепер нерозривно пов'язана з результатом конфлікту в Україні", - йдеться у документі.

Згідно з оглядом, головною метою британської влади щодо Росії є "стримування та протидія здібності та намірам РФ порушити безпеку Великої Британії, Євро-Атлантики та ширшого міжнародного порядку".

При цьому британський уряд вважає, що Китай також "кидає виклик тому типу міжнародного порядку, який ми хочемо бачити". Особливе занепокоєння викликає його співпраця з Росією.

На тлі цього Лондон планує у довгостроковій перспективі збільшити свої базові витрати на оборонну сферу на рік з 2% ВВП до 2,5%.