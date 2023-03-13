UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії пов'язали свою безпеку з результатом війни в Україні

Фото: у Британії пов'язали свою безпеку з кінцем війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Безпека Великої Британії залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оновлений комплексний огляд 2023" британського уряду.

У звіті наголошується, що "найгострішою загрозою" для країни продовжує залишатися Росія.

"Змінилося те, що наша колективна безпека тепер нерозривно пов'язана з результатом конфлікту в Україні", - йдеться у документі.

Згідно з оглядом, головною метою британської влади щодо Росії є "стримування та протидія здібності та намірам РФ порушити безпеку Великої Британії, Євро-Атлантики та ширшого міжнародного порядку".

При цьому британський уряд вважає, що Китай також "кидає виклик тому типу міжнародного порядку, який ми хочемо бачити". Особливе занепокоєння викликає його співпраця з Росією.

На тлі цього Лондон планує у довгостроковій перспективі збільшити свої базові витрати на оборонну сферу на рік з 2% ВВП до 2,5%.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв, що вторгнення Росії в Україну, а також агресія Китаю стосовно Тайваню загрожують світовій безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛондонВійна Росії проти України