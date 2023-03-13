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В Британии связали свою безопасность с исходом войны в Украине

Фото: в Британии связали свою безопасность с исходом войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Безопасность Великобритании зависит от того, как именно закончится война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обновленный комплексный обзор 2023" британского правительства.

В отчете отмечается, что "самой острой угрозой" для страны продолжает оставаться Россия.

"Изменилось то, что наша коллективная безопасность теперь неразрывно связана с исходом конфликта в Украине", - сказано в документе.

Согласно обзору, главной целью британских властей в отношении России является "сдерживание и противодействие способности и намерениям РФ нарушить безопасность Великобритании, Евро-Атлантики и более широкого международного порядка".

При этом британское правительство считает, что Китай также "бросает вызов тому типу международного порядка, который мы хотим видеть". Особую озабоченность вызывает его сотрудничество с Россией.

На фоне этого Лондон планирует в долгосрочной перспективе увеличить свои базовые расходы на оборонную сферу в год с 2% ВВП до 2,5%.

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что вторжение России в Украину, а также агрессия Китая по отношению к Тайваню угрожают мировой безопасности.

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