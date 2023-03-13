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Війна Росії в Україні та агресія Китаю щодо Тайваню загрожують світовій безпеці, - Сунак

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Велика Британія, Понеділок 13 березня 2023 18:11
Війна Росії в Україні та агресія Китаю щодо Тайваню загрожують світовій безпеці, - Сунак Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вторгнення Росії в Україну а також агресія Китаю щодо Тайваню загрожують створити світ, "визначений небезпекою, безладом і поділом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунака.

За його словами, світ чекає важке і небезпечне десятиліття. Адже він зіштовхнувся з найбільшим за останні часи ризиком ескалації загроз безпеці, в тому числі до "неконтрольованого конфлікту" із застосуванням ядерної зброї.

Сунак вважає, що одним з основних пріоритетів безпеки буде подолання загрози, яку становить війна Росії в Європі. Окрім цього можлива війна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає напруга у відносинах з Китаєм через Тайвань, може мати "глобальні наслідки, більші, ніж конфлікт в Україні".

Прем'єр Британії описав Комуністичну партію Китаю як таку, що кидає "епохальний виклик". Раніше її описували лише як "системний виклик".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.

Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочіпів до Китаю.

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