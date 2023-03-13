Війна Росії в Україні та агресія Китаю щодо Тайваню загрожують світовій безпеці, - Сунак

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунака.

За його словами, світ чекає важке і небезпечне десятиліття. Адже він зіштовхнувся з найбільшим за останні часи ризиком ескалації загроз безпеці, в тому числі до "неконтрольованого конфлікту" із застосуванням ядерної зброї.

Сунак вважає, що одним з основних пріоритетів безпеки буде подолання загрози, яку становить війна Росії в Європі. Окрім цього можлива війна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає напруга у відносинах з Китаєм через Тайвань, може мати "глобальні наслідки, більші, ніж конфлікт в Україні".

Прем'єр Британії описав Комуністичну партію Китаю як таку, що кидає "епохальний виклик". Раніше її описували лише як "системний виклик".