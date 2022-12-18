В Британії наразі проходять навчання для наших воїнів. Цього тижня новобранців тренували у засніженій Північній Англії, аби підготувати їх до бойових дій на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Фото: в Британії показали тренування українських воїнів в засніженій Північній Англії (twitter.com/DefenceHQ)

"Українські новобранці, які беруть участь у тренувальній програмі під проводом Великої Британії, на початку цього тижня тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючись до бойових дій на фронті", - пише пресслужба Міноборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Пентагон розширить програму навчання для наших воїнів, яке розпочнеться вже у січні.

Також з наступного року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

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