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В Британії показали тренування українських воїнів в засніженій Північній Англії

Фото: в Британії показали тренування українських воїнів в засніженій Північній Англії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Британії наразі проходять навчання для наших воїнів. Цього тижня новобранців тренували у засніженій Північній Англії, аби підготувати їх до бойових дій на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

"Українські новобранці, які беруть участь у тренувальній програмі під проводом Великої Британії, на початку цього тижня тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючись до бойових дій на фронті", - пише пресслужба Міноборони.

Фото: в Британії показали тренування українських воїнів в засніженій Північній Англії (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Пентагон розширить програму навчання для наших воїнів, яке розпочнеться вже у січні.

Також з наступного року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

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