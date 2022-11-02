У Британії показали карту боїв в Україні на 2 листопада

Українські військові продовжують контрнаступні дії на півдні та сході країни. Окупанти, у свою чергу, намагаються прорвати позиції ЗСУ на Донецькому напрямі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міноборони Британії.
Так, згідно з даними британців, Збройні сили України продовжують наступ на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні наші бійці атакують ворога на трьох ділянках - з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. При цьому на сході український наступ розвивається по лінії річки Оскіл у напрямку Сватового та Кремінної.
Тим часом, росіяни намагаються зламати українську оборону біля Бахмута. Окупанти проводять кілька атак - з півдня та півночі від міста. Також росіяни намагаються зміцнити своє угруповання на Луганському напрямі.
Нагадаємо, за даними ISW, ефективні партизанські атаки України відволікають Кремль від виконання завдань на фронті щодо безпеки тилових районів. Росії навряд чи вдасться їм протистояти.
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