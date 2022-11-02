В Британии показали карту боев в Украине на 2 ноября

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать позиции ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британцев, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы атакуют врага на трех участках - со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. При этом на востоке украинское наступление развивается по линии реки Оскол в направлении Сватово и Кременной.

Тем временем россияне пытаются сломить украинскую оборону возле Бахмута. Оккупанты проводят несколько атак - с юга и севера от города. Также россияне пытаются укрепить свою группировку на Луганском направленни.