RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии показали карту боев в Украине на 2 ноября

Фото: ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать позиции ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британцев, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы атакуют врага на трех участках - со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. При этом на востоке украинское наступление развивается по линии реки Оскол в направлении Сватово и Кременной.

Тем временем россияне пытаются сломить украинскую оборону возле Бахмута. Оккупанты проводят несколько атак - с юга и севера от города. Также россияне пытаются укрепить свою группировку на Луганском направленни.

Напомним, по данным ISW, эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов. России вряд ли удастся им противостоять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВеликобританияВойна в Украине