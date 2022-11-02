Росії навряд чи вдасться протистояти партизанського опору, - ISW

Ефективні партизанські атаки України відвертають Кремль від виконання завдань на фронті щодо безпеки тилових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, партизани погіршують здатність Росії захищатись від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій.

Погана російська оперативна узгодженість уможливила українські партизанські напади, а дефіцит живої сили в Росії, що зростає, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тилові райони.

Також Кремль досі не зміг ефективно протистояти українському організованому партизанський рух і навряд чи зможе це зробити, роблять висновок аналітики.

Станом на 1 листопада російські війська окупували приблизно 85 300 квадратних кілометрів материкової частини території України, за винятком Криму. Нестача російської живої сили перешкоджає зусиллям щодо безпеки цієї території.

Ключові висновки аналітиків ISW

Заплановані постачання іранських безпілотників та балістичних ракет в Росію, ймовірно, ще більше зміцнять залежність Росії від Ірану та збройових систем іранського виробництва.

Міноборони Росії розпочало свій піврічний осінній цикл призову, попри повідомлення про те, що російська влада таємно продовжує мобілізаційні заходи.

Командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Мордвічов, як повідомляється, змінив генерал-полковника Олександра Лапіна на посаді командувача Центрального військового округу.

Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, намагається відповісти на критику на адресу своїх паралельних військових структур після повідомлення про звільнення Лапіна.

Українські сили продовжували вести контрнаступальні операції у напрямах Сватового та Кремінної.

Російські війська продовжували підготовку до оборони, а українські війська вели контрнаступні операції у Херсонській області.

Російські війська продовжували вести наступальні операції у районі Бахмута та Донецька.

Російські сили продовжували зміцнювати російський контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Російські військові структури розширюють можливості навчання.

Російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для тривалого та постійного переселення мешканців зі східного берега Дніпра у Херсонській області.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росії буде складно захистити залізничну мережу, яка використовується для перекидання військ до України. Партизанські гурти продовжать диверсії.

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