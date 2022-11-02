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У Британії показали карту боїв в Україні на 2 листопада

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Середа 02 листопада 2022 13:45
У Британії показали карту боїв в Україні на 2 листопада Фото: ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на півдні та сході країни (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують контрнаступні дії на півдні та сході країни. Окупанти, у свою чергу, намагаються прорвати позиції ЗСУ на Донецькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британців, Збройні сили України продовжують наступ на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні наші бійці атакують ворога на трьох ділянках - з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. При цьому на сході український наступ розвивається по лінії річки Оскіл у напрямку Сватового та Кремінної.

Тим часом, росіяни намагаються зламати українську оборону біля Бахмута. Окупанти проводять кілька атак - з півдня та півночі від міста. Також росіяни намагаються зміцнити своє угруповання на Луганському напрямі.

У Британії показали карту боїв в Україні на 2 листопада

Нагадаємо, за даними ISW, ефективні партизанські атаки України відволікають Кремль від виконання завдань на фронті щодо безпеки тилових районів. Росії навряд чи вдасться їм протистояти.

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