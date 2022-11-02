У Британії показали карту боїв в Україні на 2 листопада

Українські військові продовжують контрнаступні дії на півдні та сході країни. Окупанти, у свою чергу, намагаються прорвати позиції ЗСУ на Донецькому напрямі.

Так, згідно з даними британців, Збройні сили України продовжують наступ на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні наші бійці атакують ворога на трьох ділянках - з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. При цьому на сході український наступ розвивається по лінії річки Оскіл у напрямку Сватового та Кремінної.

Тим часом, росіяни намагаються зламати українську оборону біля Бахмута. Окупанти проводять кілька атак - з півдня та півночі від міста. Також росіяни намагаються зміцнити своє угруповання на Луганському напрямі.