ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии показали карту боев в Украине на 2 ноября

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 13:45
В Британии показали карту боев в Украине на 2 ноября Фото: ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать позиции ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британцев, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы атакуют врага на трех участках - со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. При этом на востоке украинское наступление развивается по линии реки Оскол в направлении Сватово и Кременной.

Тем временем россияне пытаются сломить украинскую оборону возле Бахмута. Оккупанты проводят несколько атак - с юга и севера от города. Также россияне пытаются укрепить свою группировку на Луганском направленни.

В Британии показали карту боев в Украине на 2 ноября

Напомним, по данным ISW, эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов. России вряд ли удастся им противостоять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Великобритания Война в Украине
NEWS
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС