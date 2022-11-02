В Британии показали карту боев в Украине на 2 ноября
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать позиции ВСУ на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.
Так, согласно данным британцев, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы атакуют врага на трех участках - со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. При этом на востоке украинское наступление развивается по линии реки Оскол в направлении Сватово и Кременной.
Тем временем россияне пытаются сломить украинскую оборону возле Бахмута. Оккупанты проводят несколько атак - с юга и севера от города. Также россияне пытаются укрепить свою группировку на Луганском направленни.
Напомним, по данным ISW, эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов. России вряд ли удастся им противостоять.
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