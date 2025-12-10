UA

В Британії показали фото військового, який загинув на випробуваннях в Україні

Ілюстративне фото: військовослужбовець Британії загинув через нещасний випадок (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В міністерстві оборони Британії підтвердили загибель військовослужбовця британської армії в Україні, розкрили його ім'я, звання та показали фотографію загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.

Зазначається, що загиблий - 28-річний молодший капрал (Lance Corporal) десантних військ Джордж Гулі. Він загинув в Україні 9 грудня через нещасний випадок. В міністерстві опублікували фото військового.

"Молодший капрал Гулі загинув у трагічній аварії, спостерігаючи, як українські війська випробовують нову оборонну систему далеко від лінії фронту", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загиблий військовий служив в Афганістані, Африці та Східній Європі. У січні 2026 року він повинен був отримати наступне звання. Точні обставини загибелі британця не розкриваються.

Фото: міністерство оборони Британії

"Молодший капрал Джордж Гулі служив нашій країні з відзнакою та професіоналізмом. Він був винятковим солдатом, якого нам дуже не вистачатиме... Трагічна смерть Джорджа нагадує нам про мужність та відданість, з якими наші видатні Збройні Сили щодня служать, захищаючи нашу країну", - заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Окремо загибель військового прокоментував прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Ще 9 грудня він опублікував допис, в якому висловив співчуття родині загиблого.

"Мої найщиріші співчуття родині військовослужбовця наших Збройних Сил, який, на жаль, сьогодні втратив життя. Його служіння та жертва ніколи не будуть забуті", - написав він.

 

Нагадаємо, що військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув в Україні 9 грудня. Це сталося внаслідок нещасного випадку: британець був присутній на випробуваннях нової української оборонної системи. Під час випробувань стався інцидент, внаслідок якого капрал Гулі отримав фатальні травми.

