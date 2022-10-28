У Британії показали актуальну карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

Так, сили оборони України продовжують наступ на сході. Там українські війська намагаються зламати оборону окупантів у Сватовому та Кремінній. Лінія атаки ЗСУ проходить вздовж річки Оскіл.

Крім того, Збройні сили України проводять контрнаступальні операції у Херсонській області. Наші бійці намагаються прорвати оборону ворога на трьох ділянках - з боку Миколаєва, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Тим часом, російські війська намагаються атакувати українські підрозділи під Бахмутом. Успіхів ворог не має.