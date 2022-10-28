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У Британії показали актуальну карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

Фото: ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на півдні та сході країни (facebook com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові проводять контрнаступальні операції на Луганському та Харківському напрямках. Тим часом росіяни атакують біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, сили оборони України продовжують наступ на сході. Там українські війська намагаються зламати оборону окупантів у Сватовому та Кремінній. Лінія атаки ЗСУ проходить вздовж річки Оскіл.

Крім того, Збройні сили України проводять контрнаступальні операції у Херсонській області. Наші бійці намагаються прорвати оборону ворога на трьох ділянках - з боку Миколаєва, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Тим часом, російські війська намагаються атакувати українські підрозділи під Бахмутом. Успіхів ворог не має.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку спецназівці Нацгвардії розбили групу російських диверсантів. Захисники взяли в полон бойовика із так званої "ДНР".

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