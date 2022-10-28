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В Британии показали актуальную карту боев в Украине: какова ситуация на фронтах

Фото: ВСУ продолжают контрнаступательные операции на юге и востоке страны (facebook com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные проводят контрнаступательные операции на Луганском и Харьковском направлениях. Тем временем россияне атакуют возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, силы обороны Украины продолжают наступление на востоке. Там украинские войска пытаются сломить оборону оккупантов в Сватово и Кременной. Линия атаки ВСУ проходит вдоль реки Оскол.

Кроме того, Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные операции в Херсонской области. Наши бойцы пытаются прорвать оборону врага на трех участках - со стороны Николаева, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Тем временем российские войска пытаются атаковать украинские подразделения под Бахмутом. Успехов враг не имеет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донецком направлении спецназовцы Нацгвардии разбили группу российских диверсантов. Защитники взяли в плен боевика из так называемой "ДНР".

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