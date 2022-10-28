В Британии показали актуальную карту боев в Украине: какова ситуация на фронтах

Так, силы обороны Украины продолжают наступление на востоке. Там украинские войска пытаются сломить оборону оккупантов в Сватово и Кременной. Линия атаки ВСУ проходит вдоль реки Оскол.

Кроме того, Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные операции в Херсонской области. Наши бойцы пытаются прорвать оборону врага на трех участках - со стороны Николаева, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Тем временем российские войска пытаются атаковать украинские подразделения под Бахмутом. Успехов враг не имеет.