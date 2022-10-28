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У Британії показали актуальну карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

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П'ятниця 28 жовтня 2022 14:23
У Британії показали актуальну карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах Фото: ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на півдні та сході країни (facebook com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові проводять контрнаступальні операції на Луганському та Харківському напрямках. Тим часом росіяни атакують біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, сили оборони України продовжують наступ на сході. Там українські війська намагаються зламати оборону окупантів у Сватовому та Кремінній. Лінія атаки ЗСУ проходить вздовж річки Оскіл.

Крім того, Збройні сили України проводять контрнаступальні операції у Херсонській області. Наші бійці намагаються прорвати оборону ворога на трьох ділянках - з боку Миколаєва, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Тим часом, російські війська намагаються атакувати українські підрозділи під Бахмутом. Успіхів ворог не має.

У Британії показали актуальну карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку спецназівці Нацгвардії розбили групу російських диверсантів. Захисники взяли в полон бойовика із так званої "ДНР".

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