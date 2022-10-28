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В Британии показали актуальную карту боев в Украине: какова ситуация на фронтах

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 14:23
В Британии показали актуальную карту боев в Украине: какова ситуация на фронтах Фото: ВСУ продолжают контрнаступательные операции на юге и востоке страны (facebook com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные проводят контрнаступательные операции на Луганском и Харьковском направлениях. Тем временем россияне атакуют возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, силы обороны Украины продолжают наступление на востоке. Там украинские войска пытаются сломить оборону оккупантов в Сватово и Кременной. Линия атаки ВСУ проходит вдоль реки Оскол.

Кроме того, Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные операции в Херсонской области. Наши бойцы пытаются прорвать оборону врага на трех участках - со стороны Николаева, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Тем временем российские войска пытаются атаковать украинские подразделения под Бахмутом. Успехов враг не имеет.

В Британии показали актуальную карту боев в Украине: какова ситуация на фронтах

Напомним, ранее сообщалось, что на Донецком направлении спецназовцы Нацгвардии разбили группу российских диверсантов. Защитники взяли в плен боевика из так называемой "ДНР".

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