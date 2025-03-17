У Британії оцінили вплив паузи в передачі Україні розвідданих США

Леммі зазначив, що істотного впливу через паузу в передачі Україні розвідданих США не було, оскільки така пауза була короткочасною.

Також міністр підтвердив, що Велика Британія готова розглянути можливість введення британських військ на територію України, "але при цьому має бути підтримка з боку США".

"На карту поставлено не тільки майбутнє України, а й колективна безпека нашого континенту, а отже, і прямі національні інтереси Великої Британії", - додав він.

При цьому Леммі звернув увагу, що Росія повинна "заплатити за шкоду, яку вона завдає" Україні. Лондон планує обговорити питання подальшого арешту російських активів.