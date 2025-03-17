В Британии оценили влияние паузы в передаче Украине разведданных США

Лэмми отметил, что существенного влияния из-за паузы в передаче Украине разведданных США не было, поскольку такая пауза была кратковременной.

Также министр подтвердил, что Великобритания готова рассмотреть возможность ввода британских войск на территорию Украины, "но при этом должна быть поддержка со стороны США".

"На карту поставлено не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а значит, и прямые национальные интересы Великобритании", - добавил он.

При этом Лэмми обратил внимание, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине. Лондон планирует обсудить вопрос дальнейшего ареста российских активов.