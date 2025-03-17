В Британии оценили влияние паузы в передаче Украине разведданных США
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми считает, что пауза в обмене разведданных между Украиной и США не имела существенного влияния на ход войны.
Как передает РБК-Украина, заявление Лэмми приводит Sky News.
Лэмми отметил, что существенного влияния из-за паузы в передаче Украине разведданных США не было, поскольку такая пауза была кратковременной.
Также министр подтвердил, что Великобритания готова рассмотреть возможность ввода британских войск на территорию Украины, "но при этом должна быть поддержка со стороны США".
"На карту поставлено не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а значит, и прямые национальные интересы Великобритании", - добавил он.
При этом Лэмми обратил внимание, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине. Лондон планирует обсудить вопрос дальнейшего ареста российских активов.
Пауза в обмене разведданных
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.
На этом фоне США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами.
Как писали западные СМИ, пауза в обмене разведданными больше всего повлияла на операцию ВСУ в Курской области.
Сложную ситуацию исправили переговоры между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии на прошлой неделе. Тогда Вашингтон решил восстановить передачу оружия и обмен разведданными.
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