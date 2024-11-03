У Британії оцінили, з якими проблемами зіткнуться війська КНДР на війні проти України

Північна Корея перекинула до Росії близько 10 тисяч військ. На війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Як зазначає розвідка, частину північнокорейських військ в Росії вже перекинули у Курську область.
"Для Росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, дуже ймовірно, була основною рушійною силою партнерства і до цього часу була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції", - йдеться у зведення.
У Британії впевнені, що сили Росії та КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.
"Війська КНДР, яких залучать до бойових операцій, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в російську структуру командування, управління та подоланням мовного бар'єра з російськими військами", - додає розвідка.
Північна Корея перекинула до Росії тисячі своїх військових. За словами українських розвідників, йдеться про близько 12 тисяч солдатів КНДР.
На початку тижня видання Financial Times повідомило, що РФ вже перекинула частину північнокорейських військ до Курської області. Вони перебувають за 50 км від українського кордону.
Південна Корея на тлі цього заявила, що може розглянути питання посилення військової підтримки України. Також у Сеулі зазначили, що КНДР в обмін на війська попросила у Росії технологій, пов’язані з тактичною ядерною зброєю.
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