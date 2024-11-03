В Британии оценили, с какими проблемами столкнутся войска КНДР на войне против Украины

Северная Корея перекинула в Россию около 10 тысяч войск. На войне против Украины они могут столкнуться с рядом проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Как отмечает разведка, часть северокорейских войск в России уже была переброшена в Курскую область.
"Для России военная поддержка КНДР в ее войне против Украины, по всей вероятности, была основной движущей силой партнерства и до сих пор была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Кореи. В то же время КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и нашла торгового партнера, готового нарушить санкции", - говорится в сводке.
В Британии уверены, что силы России и КНДР столкнутся с трудностями оперативной совместимости, поскольку раньше не проводили совместные военные учения.
"Войска КНДР, которые будут привлечены к боевым операциям, почти наверняка будут иметь проблемы с управлением российским оборудованием, интеграцией в российскую структуру командования, управления и преодолением языкового барьера с российскими войсками", - добавляет разведка.
Северная Корея перебросила в Россию тысячи своих военных. По словам украинских разведчиков, речь идет об около 12 тысячах солдат КНДР.
В начале недели издание Financial Times сообщило, что РФ уже перекинула часть северокорейских войск в Курскую область. Они находятся в 50 км от украинской границы.
Южная Корея на этом фоне заявила, что может рассмотреть вопрос усиления военной поддержки Украины. Также в Сеуле отметили, что КНДР в обмен на войска попросила у России технологий, связанные с тактическим ядерным оружием.
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