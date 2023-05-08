У Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Букінгемського палацу.
"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - зазначено у повідомленні.
Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.
Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.
Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.
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