UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

Фото: у Британії опублікували перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Букінгемського палацу.

"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - зазначено у повідомленні.

Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.

Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.

Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чарльз IIIКоролівська сім'яБукингемский дворец