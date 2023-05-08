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В Британии опубликовали первый официальный портрет короля Чарльза ІІІ

Фото: в Британии опубликовали первый официальный портрет короля Чарльза ІІІ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III после коронации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Букингемского дворца.

"Первый официальный портрет Его Величества Короля после его коронации 6 мая", - говорится в сообщении.

Снимок сделал королевский фотограф Уго Бернанд.

Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камилу с историческим для Британии событием – с коронацией.

Напомним, 6 мая в Британии состоялась коронация Чарльза III и его супруги Камиллы.

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Чарльз IIIКоролевская семьяБукингемский дворец